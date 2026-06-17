اسرائیل با وجود توافق آمریکا و ایران، جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد

17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با وجود توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران و در حالی که آتشبس در لبنان تمدید شده است، حملات هوایی خود به مناطق جنوبی این کشور را ادامه داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان «NNA»، جنگندههای اسرائیلی مناطق «النبطیه الفوقا» و «کفرتبنیت» در استان النباطیه علیا را هدف قرار دادند.
همچنین یک پهپاد متعلق به ارتش اسرائیل به شهرک انصاریه در جنوب لبنان حمله کرد.
ارتش اسرائیل حملات خود به جنوب لبنان را با وجود تمدید 45 روزه آتشبس از 17 مه و هشدارهای ایران ادامه داده است.
تا لحظه انتشار این خبر، گزارشی درباره تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این حملات منتشر نشده است.