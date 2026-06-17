اسرائیل با وجود توافق آمریکا و ایران، جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد ارتش اسرائیل علی‌رغم توافق میان آمریکا و ایران، با ادامه نقض آتش‌بس حملاتی هوایی به چند منطقه در جنوب لبنان انجام داد.