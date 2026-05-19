اسرائیل بار دیگر 12 شهرک در جنوب لبنان را تهدید به حمله کرد

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس که در تاریخ 17 آوریل اجرایی و از 17 مه به مدت 45 روز تمدید شده، علیه 12 شهرک در جنوب لبنان تهدید به حمله کرد.
آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ارتش این کشور شهرکهای طورا، نبطیه علیا، حبوش، البازوریه، طیر دبا، کفرحونه، عین قانا، لیبا، جبشیت، شهابیه، برج الشمالی و حومین در جنوب لبنان را هدف قرار خواهد داد.
ادرعی از ساکنان این مناطق خواست حداقل یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند.