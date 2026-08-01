اسرائیل انبار دارویی در نزدیکی بیمارستان الاقصی در غزه را بمباران کرد

01 آگوست 2026•بهروزرسانی: 01 آگوست 2026
غزه/خبرگزاری آنادولو
به گفته شاهدان عینی، جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز یک انبار دارویی در منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه را بمباران کردند.
در این حمله، یک انبار دارویی واقع در اردوگاه چادری محل اسکان آوارگان در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی هدف قرار گرفت. این انبار بهطور کامل ویران شد و دهها چادر نیز در آتش سوخت یا آسیب دید.
بمباران اسرائیل موجب ایجاد وحشت گسترده میان بیماران بستری در بیمارستان شهدای الاقصی و ساکنان اردوگاه چادری مجاور شد. ساکنان منطقه در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفتند که ارتش اسرائیل تنها چند دقیقه پیش از حمله، هشدار تخلیه صادر کرده بود.
در حملات شبانه ارتش اسرائیل به نوار غزه نیز یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شده بودند. روز گذشته نیز در حملات اسرائیل که پس از اعلام جزئیات مرحله دوم توافق آتشبس انجام شد، دو فلسطینی جان باختند و دستکم 21 نفر زخمی شدند.
از سوی دیگر، نیکلای ملادنوف، نماینده عالی شورای صلح غزه پیشتر اعلام کرده که حماس با یک نقشه راه جامع موافقت کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در شبکههای اجتماعی تاکید کرد که شورای صلح درباره خلع سلاح حماس و دیگر گروههای مسلح در غزه به توافق رسیده است.
وزارت بهداشت غزه: حمله اسرائیل دو انبار دارویی را بهطور کامل نابود کرد
وزارت بهداشت غزه با انتشار اطلاعیه ای، حملات مستقیم جنگندههای اسرائیلی به انبارهای دارویی در نوار غزه را محکوم و اعلام کرد که در این حملات، دو انبار از مجموع چهار انبار دارویی بهطور کامل منهدم شده است.
این وزارتخانه در بیانیهای کتبی یادآور شد که ارتش اسرائیل صبح امروز انبارهای دارویی واقع در بیمارستان شهدای الاقصی در نوار غزه را بمباران کرده است.
در این بیانیه آمده است: جنایت وحشیانه نیروهای اشغالگر اسرائیلی در هدفقراردادن مستقیم و سازمانیافته انبارهای دارویی بیمارستان شهدای الاقصی را محکوم میکنیم.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که در پی اصابت موشکهای با قدرت تخریب بالا، دو انبار از چهار انبار دارویی موجود در منطقه بهطور کامل نابود شد و دو انبار دیگر نیز خسارت سنگینی دیدند.
در ادامه بیانیه تاکید شد: حمله هوایی اسرائیل به ساختمان درمانگاههای سرپایی بیمارستان شهدای الاقصی که در مجاورت انبارها قرار دارد نیز خسارت قابلتوجهی وارد کرد. همچنین تجهیزات و اقلام پزشکی حیاتی برای مراقبت از بیماران و مجروحان از بین رفت.»
وزارت بهداشت غزه تصریح کرده که اسرائیل علاوه بر ادامه محاصرهای که مانع ورود دارو و تجهیزات پزشکی به غزه میشود و هزاران بیمار و مجروح را از امکان سفر به خارج برای درمان محروم کرده است، باقیمانده زیرساختهای نظام سلامت را نیز هدف قرار میدهد.