اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در غزه 910 فلسطینی را کشته است دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون بیش از 3000 بار آتش‌بس را نقض کرده که طی آن 910 فلسطینی کشته و 2747 نفر زخمی شده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه در 10 اکتبر 2025 تاکنون، در حملات مستمر ارتش اسرائیل، 910 فلسطینی جان باخته‌اند.

در این بیانیه آمده است که شمار موارد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل از زمان اجرایی شدن آن تاکنون به 3005 مورد رسیده است.

در بیانیه فوق تاکید شد که ارتش اسرائیل در چارچوب این نقض‌ها، مناطق مسکونی غیرنظامیان در غزه را به‌طور مستقیم بمباران کرده و گاهی نیز حملات زمینی به این مناطق انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، در حملات اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون، 910 فلسطینی کشته و 2747 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین ارتش اسرائیل در این مدت 82 شهروند غزه را بازداشت کرده است.

در ادامه بیانیه فوق تصریح شده است که طی این مدت، به‌جای ورود 135 هزار و 600 کامیون حامل کمک‌های انسانی به غزه، تنها 49 هزار و 973 کامیون وارد این منطقه شده است.

همچنین اعلام شد که از زمان برقراری آتش‌بس، تنها 5636 بیمار برای درمان از غزه خارج شده‌اند، در حالی که قرار بود 17 هزار بیمار امکان خروج و درمان داشته باشند.

گفتنی است، علیرغم توافق آتش‌بس که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده، اسرائیل همچنان حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه را ادامه می‌دهد.