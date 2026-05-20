اسرائیل از بازداشت تمامی فعالان ناوگان «صمود» خبر داد

20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ارتش این کشور تمامی فعالان حاضر در ناوگان «صمود» را در آبهای بینالمللی بازداشت کرده است.
براساس این بیانیه، 430 فعال حاضر در ناوگان که با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه حرکت میکردند، به کشتیهای نیروی دریایی اسرائیل منتقل شدهاند.
در این بیانیه آمده است: کشتیهای حامل فعالان در حال حرکت به سمت اسرائیل هستند و این افراد پس از ورود میتوانند با نمایندگیهای کنسولی کشورهای خود دیدار کنند.
سازمان عداله: فعالان ناوگان «صمود» به بندر اشدود منتقل شدند
سازمان حقوق بشری و حقوقی «عداله» با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که ارتش اسرائیل فعالان ناوگان جهانی «صمود» را که برای رساندن کمکهای انسانی به غزه عازم این منطقه بودند، پس از توقیف در آبهای بینالمللی به بندر اشدود منتقل کرده است.
عداله در بیانیه تصریح کرده که اعضای این ناوگان، از جمله فعالان بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و داوطلبان حوزه سلامت توسط نظامیان اسرائیل به بندر اشدود منتقل میشوند. در این بیانیه تاکید شده که افراد حاضر در این ناوگان که با هدف ارسال کمکهای انسانی و شکستن محاصره غزه حرکت کرده بودند، در آبهای بینالمللی بهزور بازداشت و برخلاف اراده خود به اسرائیل منتقل شدهاند.
این نهاد حقوقی همچنین اعلام کرد که به وکلای وابسته به عداله اجازه داده شده برای ارائه مشاوره حقوقی وارد بندر اشدود شوند، اما اطلاعات مربوط به محل نگهداری، وضعیت حقوقی و شرایط جسمانی فعالان بسیار محدود است.
عداله در ادامه، توقیف کشتیهای غیرنظامی در آبهای بینالمللی، انتقال اجباری افراد به اسرائیل و جلوگیری از ارسال کمکهای انسانی به غزه را «نقض فاحش حقوق بینالملل» توصیف کرده و این اقدامات را بخشی از سیاست «مجازات جمعی و گرسنه نگه داشتن فلسطینیان» دانست. این سازمان تأکید کرد تیم حقوقی آن برای آزادی هرچه سریعتر تمامی فعالان اقدام خواهد کرد.