استقرار مجدد بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP)، ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد فورد» متعلق به ایالات متحده، پس از بیش از 1 ماه عملیات تعمیر در دریای مدیترانه، به دریای سرخ بازگشته و مجدداً در منطقه خاورمیانه مستقر شده است.

دو مقام دفاعی در گفتگو با این خبرگزاری اعلام کردند که این ناو، که بزرگترین ناو هواپیمابر جهان محسوب می‌شود، پس از خروج از شرق مدیترانه به همراه 2 ناوشکن آمریکایی از کانال سوئز عبور کرده است.

این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردند که ناو جرالد فورد در حال حاضر در دریای سرخ حضور دارد و ماموریت خود را در خاورمیانه از سر گرفته است.

همچنین گزارش شده است که ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج اچ.دبلیو بوش» نیز در حال حاضر در سواحل آفریقای جنوبی حضور دارد و به عنوان 3مین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه شناخته خواهد شد. ناو «یواس‌اس آبراهام لینکلن» نیز پیش‌تر در دریای عمان مستقر شده است.

گفتنی است ناوگان پنجم فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا در تاریخ 12 مارس اعلام کرده بود که در بخش رختشویخانه ناو جرالد فورد به دلیل نقص فنی آتش‌سوزی رخ داده است.

روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود که این آتش‌سوزی بیش از 30 ساعت به طول انجامیده و بیش از 600 خدمه که خوابگاه‌هایشان آسیب دیده بود، مجبور به خوابیدن روی زمین و میزها شدند.

این ناو که در عملیات‌های نظامی در ونزوئلا و جنگ آمریکا/اسرائیل-ایران حضور داشته، تا تاریخ 15 آوریل با حدود 10 ماه حضور در ماموریت، طولانی‌ترین دوره استقرار یک ناو هواپیمابر از زمان جنگ ویتنام را به ثبت رسانده است.

