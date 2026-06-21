استقبال وزرای خارجه ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان از توافق آمریکا و ایران

Sercan İrkin, Narges Rezaie
21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در پی نشست چهارجانبه در قاهره، از یادداشت تفاهم حاصله در 18 ژوئن بین آمریکا و ایران استقبال و تأکید کردند که آن را «گامی سازنده» در جهت کاهش تنشها و توقف جنگ در منطقه میدانند.
وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه مشترک آنکارا با وزرای امور خارجه مصر، پاکستان و عربستان سعودی را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که نشست وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان در قاهره، پایتخت مصر فرصتی برای تبادل نظر جامع در مورد تحولات منطقهای و بینالمللی فراهم و بر اهمیت مشورت و هماهنگی مداوم بین چهار کشور برای حمایت از صلح، امنیت، ثبات و رفاه در منطقه بار دیگر تاکید کرد.
در بیانیه فوق تأکید شده است که آنها از توافق حاصله بین ایالات متحده و ایران استقبال و اعلام میکنند: «این تحول مهم را گامی سازنده در جهت کاهش تنشها و پایان دادن به درگیری میدانند، که خطرات قابل توجهی را برای امنیت و ثبات منطقهای و همچنین بازارهای انرژی، خطوط کشتیرانی بینالمللی، زنجیرههای تأمین جهانی و تجارت بینالمللی ایجاد میکند.»
در این بیانیه از پاکستان و قطر به خاطر تلاشهای مؤثرشان در دستیابی به «این نتیجه تاریخی» تشکر شده و همچنین از هماهنگی نزدیک پاکستان با وزرا در طول این فرآیند قدردانی شده است.
در بیانیه فوق، بر اهمیت پایان سریع و موفقیتآمیز مرحله بعدی مذاکرات با هدف یافتن یک راهحل پایدار، قابل تأیید و مورد قبول طرفین برای مسائل باقیمانده تأکید شده و آمده است: وزرای چهار کشور تأکید کردند که چنین تلاشهایی باید نگرانیهای کشورهای منطقه، به ویژه در مورد امنیت و ثبات کشورهای عربی خلیج و منطقه شام، را با هدف تقویت امنیت جمعی و ارتقای ثبات منطقهای بلندمدت در نظر بگیرد.
در این بیانیه بر اهمیت آرمان فلسطین در دستیابی به صلح، امنیت و ثبات در خاورمیانه تأکید شده و در عین حال توجه ویژه به وضعیت انسانی و سیاسی در نوار غزه اشغالی، کرانه باختری و قدس شرقی مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی است امروز وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان برای بررسی تحولات منطقهای و روند اجرای توافق حاصله میان آمریکا و ایران در قاهره دیدار کردند.
نخستین نشست چهار کشور 20 مارس 2026 در ریاض برگزار شد و دومین نشست نیز در اواخر همان ماه در اسلامآباد انجام گرفت. سومین نشست وزیران خارجه چهار کشور نیز 17 آوریل 2026 در آنتالیا برگزار شده بود.
ایران و آمریکا 14 ژوئن 2026 در چارچوب مذاکراتی با میانجیگری پاکستان اعلام کردند که بر سر یک توافق 14 مادهای برای پایان جنگ و حل اختلافات از طریق گفتوگو به توافق رسیدهاند. این توافق روز 18 ژوئن 2026 به صورت الکترونیکی توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ امضا و اجرایی شد.