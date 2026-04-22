Bekir Aydoğan
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تمدید آتشبس موقت با ایران استقبال کرد.
در خبر منتشر شده در پایگاه اینترنتی رسمی سازمان ملل، با تاکید بر استقبال گوترش از تمدید آتشبس موقت میان آمریکا و ایران، تصریح شده که این تصمیم اقدامی مهم در راستای کاهش تنش و فرصت دادن به دیپلماسی است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاشهای پاکستان برای تسهیل مذاکرات میان واشنگتن و تهران حمایت کرده است.