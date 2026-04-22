استقبال سازمان ملل از تمدید آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران سازمان ملل متحد از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تمدید آتش‌بس موقت با ایران استقبال کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تمدید آتش‌بس موقت با ایران استقبال کرد.

در خبر منتشر شده در پایگاه اینترنتی رسمی سازمان ملل، با تاکید بر استقبال گوترش از تمدید آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران، تصریح شده که این تصمیم اقدامی مهم در راستای کاهش تنش و فرصت دادن به دیپلماسی است.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از تلاش‌های پاکستان برای تسهیل مذاکرات میان واشنگتن و تهران حمایت کرده است.