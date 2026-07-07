استقبال رسمی اردوغان از ترامپ در آنکارا پیش از اجلاس سران ناتو

Orhan Onur Gemici
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیش از برگزاری سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که برای سفری رسمی وارد ترکیه شده است، در آنکارا استقبال کرد.
هواپیمای حامل ترامپ ساعت 13.50 به وقت محلی در فرودگاه اسنبوغای آنکارا به زمین نشست.
اردوغان پس از استقبال از ترامپ در پای پلکان هواپیما، دقایقی با وی گفتوگو کرد.
ترامپ همچنین یگان تشریفات گارد ریاستجمهوری ترکیه را با عبارت ترکی «Merhaba asker» (سلام سرباز) مورد خطاب قرار داد.
روسای جمهور دو کشور سپس به تالار تشریفات رفتند و در آنجا عکس یادگاری گرفتند.