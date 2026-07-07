استقبال رسمی اردوغان از ترامپ در آنکارا پیش از اجلاس سران ناتو رئیس‌جمهور ترکیه پیش از آغاز سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در فرودگاه آنکارا استقبال کرد.