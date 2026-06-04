استقبال اردوغان از رئیس‌جمهور نیجر در آنکارا رئیس‌جمهور ترکیه با تشریفات رسمی از همتای نیجری خود در آنکارا استقبال کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از عبدالرحمن چیانی، رئیس جمهور نیجر در آنکارا به طور رسمی استقبال کرد.

سواره‌نظام‌ها، خودروی رسمی چیانی را از خیابان مقابل مجتمع بش‌تپه تا دروازه تشریفاتی اسکورت کردند.

اردوغان در ورودی اصلی مجتمع بش‌تپه از چیانی استقبال کرد. پس از اجرای سرودهای ملی دو کشور، 21 توپ به‌صورت نمادین شلیک شدند. 16 سرباز و پرچم به نشانه 16 دولت تاریخی تُرک در این مراسم حاضر بودند.

پس از اینکه چیانی از گارد تشریفات سان دید، طرفین هیات‌های خود را به یکدیگر معرفی کرده و مقابل پرچم‌های دو کشور در پای پله‌های مجتمع بش‌تپه عکس یادگاری گرفتند.

رئیس‌جمهور اردوغان و عبدالرحمن چیانی پس از دیدار دوجانبه، ریاست نشست بین هیئت‌ها را بر عهده خواهند داشت.

رهبران دو کشور سپس در مراسم امضای توافق‌نامه‌ها و نشست خبری مشترک شرکت خواهند کرد.

اردوغان به افتخار چیانی یک شام رسمی برگزار خواهد کرد.