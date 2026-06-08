Koray Taşdemir
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی مراسمی رسمی در کاخ دُلماباغچه استانبول از دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا استقبال کرد.
دیدار دو جانبه میان اردوغان و رودریگز و دیدار میان هیئتهای دو کشور هم اکنون در دفتر کاری ریاست جمهوری کاخ دلماباغچه در جریان است.
در این نشست جودت یلماز معاون رئیس جمهور، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، مهمت فاتح کاجیر وزیر صنعت و فناوری، عمر بولات وزیر تجارت، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و آکیف چاغاتای کیلیچ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاست خارجی و امنیت حضور داشتند.