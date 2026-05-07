07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر در آنکارا به طور رسمی استقبال کرد.
سوارهنظامها، خودروی رسمی تبون را از خیابان مقابل مجتمع بشتپه تا دروازه تشریفاتی اسکورت کردند.
اردوغان در ورودی اصلی مجتمع بشتپه از تبون استقبال کرد. پس از اجرای سرودهای ملی دو کشور، 21 توپ بهصورت نمادین شلیک شدند. 16 سرباز و پرچم به نشانه 16 دولت تاریخی تُرک در این مراسم حاضر بودند.
پس از اینکه تبون از گارد تشریفات سان دید، طرفین هیاتهای خود را به یکدیگر معرفی کرده و مقابل پرچمهای دو کشور در پای پلههای مجتمع بشتپه عکس یادگاری گرفتند.
رئیس جمهور اردوغان و عبدالمجید تبون پس از دیدار دوجانبه، ریاست جلسه شورای عالی استراتژیک را بر عهده خواهند داشت.
رهبران دو کشور سپس در مراسم امضای توافقنامهها و نشست خبری مشترک شرکت خواهند کرد.
اردوغان به افتخار تبون یک شام رسمی برگزار کرده و نشان جمهوری ترکیه را به او اعطا خواهد کرد.