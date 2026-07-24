24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
محمد شهابالدین، رئیسجمهور بنگلادش در پی افت شرایط جسمانی و ناپایداری وضعیت سلامتی خود از سمت ریاستجمهوری استعفا داد.
به گزارش روزنامه دیلی استار، شهابالدین در بیانیهای تصریح کرد: من در حال حاضر از بیماریها و مشکلات مختلف پزشکی رنج میبرم و سوای این مسئله، حرف دیگری برای گفتن ندارم.
برخی منابع محلی گزارش دادهاند که مقامات دفتر ریاستجمهوری متن رسمی نامه استعفای شهابالدین را تحویل پارلمان این کشور دادهاند.
این تصمیم پس از انتشار گزارشهایی درباره گفتگوهای تلفنی وی با شیخ حسینه، نخستوزیر سابق بنگلادش در جریان سفر ماه مه به لندن اتخاذ شد.
محمد شهابالدین در آوریل 2023 بهعنوان رئیسجمهور بنگلادش سوگند یاد کرده بود.