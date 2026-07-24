استعفای رئیس‌جمهور بنگلادش به دلیل مشکلات جسمانی محمد شهاب‌الدین، رئیس‌جمهور بنگلادش با اشاره به بروز مشکلات ناشی از بیماری و وضعیت سلامتی، استعفای خود از این سمت را اعلام کرد.