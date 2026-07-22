استانداری بوشهر: در حملات بامداد امروز آمریکا، 3 انفجار در بوشهر و دشتی رخ داد

Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ایران اعلام کرد: بامداد امروز در پی حملات آمریکا، 3 انفجار در شهرستانهای بوشهر و دشتی به وقوع پیوست.
به گزارش «ایرانا» .وی افزود یک منطقه در اطراف شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی، هدف موشکهای آمریکا قرار گرفت، اما این حمله هیچ خسارت جانی در پی نداشت.
جهانیان همچنین گفت: شهرستان بوشهر نیز بامداد امروز در 2 مرحله هدف حملات هوایی قرار گرفت و این حملات نیز تلفات جانی نداشت.
وی با اشاره به آسیب دیدن یک پست برق در حوالی نیروگاه اتمی در حملات سحرگاه گذشته، افزود: برق روستای بندرگاه از توابع شهرستان بوشهر که بر اثر این حمله قطع شده بود، با تلاش نیروهای شرکت برق پس از 2 ساعت دوباره وصل شد.