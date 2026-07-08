استارمر: ناتو باید در برابر جنگ اوکراین و تنگه هرمز اتحاد و قدرت خود را نشان دهد

Nuri Aydın
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس پیش از برگزاری سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، در جمع خبرنگاران گفت که ناتو باید اتحاد و قدرت خود را در جنگ اوکراین و بحران تنگه هرمز نشان دهد.
استارمر با اشاره به جنگ اوکراین و تحولات اخیر در تنگه هرمز تصریح کرد: در شرایطی در نشست ناتو حضور داریم که درگیریها در اوکراین ادامه دارد و تحولات تازهای در تنگه هرمز رخ داده است. موضوعات مهم بسیاری وجود دارد که باید درباره تصمیمهای خروجی این نشست گفتوگو و توافق کنیم.
او با تاکید بر اینکه در دوره افزایش ریسکهای جهانی، موضعگیری ائتلاف ناتو اهمیتی حیاتی دارد، افزود: در چنین دورهای، بسیار مهم است که ما بهعنوان رهبران، اتحاد و قدرت ناتو را نشان دهیم. این دقیقاً همان کاری است که صبح امروز در این نشست انجام خواهیم داد.