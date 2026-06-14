14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
لندن/ خبرگزاری آنادولو
دفتر نخستوزیری انگلیس اعلام کرد که کییر استارمر، نخستوزیر این کشور در تماسهای تلفنی جداگانه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره تنشهای مربوط به ایران و همچنین افزایش هزینههای دفاعی بریتانیا گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، استارمر در گفتوگو با ترامپ از تلاشهای جاری برای کاهش تنش با ایران حمایت و بر اهمیت دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار تاکید کرد.
وی همچنین اعلام کرد که انگلیس آماده است برای موفقیت هرگونه توافق صلح احتمالی، حمایتهای لازم را ارائه دهد و بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در مسیرهای دریایی تاکید کرد.
استارمر و ترامپ در این گفتوگو بر ضرورت برقراری مجدد آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند و آن را به دلیل تاثیر مستقیم بر اقتصاد جهانی، مسئلهای مهم دانستند.
نخستوزیر انگلیس در تماس تلفنی با مارک روته نیز درباره ضرورت تقویت دفاع مشترک میان کشورهای متحد در برابر تهدیدهای مشترک گفتوگو کرد.
استارمر در این تماس تلفنی، روته را در جریان «برنامه سرمایهگذاری دفاعی» دولت انگلیس قرار داد و گفت: این برنامه پیش از برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا اعلام خواهد شد.
در این گفتوگو همچنین وعده پیشین استارمر مبنی بر افزایش هزینههای دفاعی انگلیس به سه درصد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
مارک روته از این تعهد ابراز خرسندی کرد و استارمر نیز تأکید کرد که اجرای این برنامه در دوره آینده پارلمان عملی خواهد شد.
نخستوزیر انگلیس در پایان خاطرنشان کرد که امنیت ملی مهمترین اولویت دولت اوست و برای تحقق آن باید اقدامات جدی و موثری انجام شود.