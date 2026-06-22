22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فادی زعتری، استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه صباحالدین زعیم استانبول، اعلام کرد که اسرائیل همزمان با ادامه حملات به غزه، فشارهای خود بر کرانه باختری را نیز افزایش داده و درصدد گسترش شهرکسازیها و محدودیتهای امنیتی در این منطقه است.
زعتری در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» در حاشیه یک نشست بینالمللی جوانان در استانبول، اظهار داشت که بیش از هزار ایست بازرسی در کرانه باختری وجود دارد و این موضوع زندگی روزمره فلسطینیان را بهشدت مختل کرده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش حمایت افکار عمومی جهان از فلسطین، گفت در سال گذشته بیش از 55 هزار تجمع در حمایت از فلسطین در اروپا برگزار شده است.
زعتری پیشبینی کرد که اسرائیل در سالهای آینده با استفاده از ابزارهای اقتصادی و اداری، از جمله افزایش فشارهای معیشتی و بیکاری، برای وادار کردن فلسطینیان به ترک کرانه باختری تلاش کند.