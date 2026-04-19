از سال 2018 تاکنون بیش از 555 هزار مین و مهمات در یمن خنثی شده است

19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
اسامه بن یوسف القصیبی، مدیر پروژه عملیات مینروبی در یمن (MASAM) اعلام کرد از زمان آغاز این پروژه در ژوئن 2018 تا 17 آوریل 2026، در مجموع 555 هزار و 734 مین و مهمات منفجرنشده از بین برده شده است.
به گفته وی، از این تعداد 389 هزار و 283 مورد مهمات عملنکرده، 150 هزار و 866 مین ضدتانک، 7 هزار و 151 مین ضدنفر و 8 هزار و 434 بمب دستساز بوده است.
همچنین تاکنون بیش از 78 میلیون متر مربع از اراضی یمن از مین و مواد منفجره پاکسازی شده و هدف این عملیات، تامین امنیت غیرنظامیان و فراهمسازی بازگشت آوارگان به مناطق خود عنوان شده است.