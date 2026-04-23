23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
رامالله / خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در اطلاعیهای اعلام کرد: از ژانویه 2026، شانزده فلسطینی در حملات اسرائیلیهای اشغالگر علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی جان خود را از دست دادهاند.
طبق این اطلاعیه سن فلسطینیهای کشته شده از 13 تا 60 سال متغیر بوده است.
طبق دادههای شورای مبارزه با دیوار حائل و شهرکهای یهودینشین، وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، ارتش اسرائیل و اسرائیلیهای اشغالگر سرزمینهای فلسطینی در ماه مارس 1819 حمله علیه فلسطینیها و اموال آنها در کرانه باختری انجام دادهاند.
ارتش اسرائیل و اسرائیلیهای اشغالگر سرزمینهای فلسطینی تقریباً روزانه به فلسطینیها و اموال آنها در کرانه باختری حمله میکنند.
طبق دادههای رسمی فلسطین، حملات اسرائیلیها و ارتش اسرائیل به سرزمینهای فلسطینی در کرانه باختری از اکتبر 2023 افزایش یافته است.
در این دوره، حداقل 1149 فلسطینی جان خود را از دست دادهاند، تقریباً 11 هزار و 750 نفر زخمی شدهاند و حدود 22 هزار فلسطینی بازداشت شدهاند.