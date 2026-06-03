ارمنستان در حالی خود را برای انتخابات پارلمانی 7 ژوئن آماده می‌کند که دولت نیکول پاشینیان پس از شکست در جنگ دوم قره‌باغ، سیاست نزدیکی به همسایگان و عادی‌سازی روابط منطقه‌ای را در پیش گرفته است.

ارمنستان در آستانه تحولی سرنوشت‌ساز؛ آیا مسیر تغییر تداوم خواهد یافت؟ ارمنستان در حالی خود را برای انتخابات پارلمانی 7 ژوئن آماده می‌کند که دولت نیکول پاشینیان پس از شکست در جنگ دوم قره‌باغ، سیاست نزدیکی به همسایگان و عادی‌سازی روابط منطقه‌ای را در پیش گرفته است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ارمنستان که پس از استقلال در سال 1991 با مشکلات سیاسی، اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو بود، در دوره نخست‌وزیری نیکول پاشینیان وارد مرحله‌ای جدید از تحولات شده است.

شکست این کشور در جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020، زمینه تغییر رویکرد دولت از سیاست‌های تقابلی به سمت صلح با جمهوری آذربایجان، عادی‌سازی روابط با ترکیه و کاهش وابستگی به روسیه را فراهم کرد.

پاشینیان که در انتخابات 2021 نیز اکثریت آرا را به دست آورد، بر توسعه روابط با اتحادیه اروپا، گشایش مسیرهای تجاری و خروج از انزوای منطقه‌ای تأکید دارد. در مقابل، مخالفان اصلی وی به رهبری رابرت کوچاریان و سامول کاراپتیان خواستار تقویت روابط با روسیه، بازسازی توان نظامی و اتخاذ مواضع سخت‌تر در قبال جمهوری آذربایجان هستند.

تنش میان دولت و کلیسای حواری ارمنی نیز در آستانه انتخابات تشدید شده است. دولت، برخی چهره‌های مذهبی را به دخالت در سیاست و تلاش برای براندازی متهم می‌کند، در حالی که کلیسا، پاشینیان را به عقب‌نشینی در برابر باکو متهم کرده است.

نتایج انتخابات پیش‌رو از آن جهت اهمیت دارد که دولت برای پیشبرد اصلاحات قانون اساسی و نهایی کردن توافق صلح با جمهوری آذربایجان به اکثریت قاطع در پارلمان نیاز دارد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حزب «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان همچنان پیشتاز رقابت‌هاست، اما دستیابی به اکثریت لازم برای اصلاح قانون اساسی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.