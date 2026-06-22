شرکت مخابراتی آذرتلکام جمهوری آذربایجان و شرکت تلکام ارمنیا با امضای توافق‌نامه‌ای، زمینه تأمین اتصال اینترنت بین‌المللی ارمنستان از طریق زیرساخت‌های ارتباطی آذربایجان را فراهم کردند.

ارمنستان از طریق آذربایجان به اینترنت بین‌المللی دسترسی پیدا می‌کند شرکت مخابراتی آذرتلکام جمهوری آذربایجان و شرکت تلکام ارمنیا با امضای توافق‌نامه‌ای، زمینه تأمین اتصال اینترنت بین‌المللی ارمنستان از طریق زیرساخت‌های ارتباطی آذربایجان را فراهم کردند.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

شرکت مخابراتی «آذرتلکام» جمهوری آذربایجان و شرکت «تلکام ارمنیا» از اپراتورهای پیشروی ارمنستان، توافق‌نامه‌هایی را برای تأمین اتصال اینترنت بین‌المللی ارمنستان از طریق خاک آذربایجان امضا کردند.

بر اساس این توافق، آذرتلکام با استفاده از زیرساخت‌های خود، ترانزیت ترافیک اینترنت ارمنستان را فراهم خواهد کرد.

هدف از این همکاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی در قفقاز جنوبی، افزایش پایداری شبکه‌های مخابراتی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه ارتباطات عنوان شده است.