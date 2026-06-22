22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
شرکت مخابراتی «آذرتلکام» جمهوری آذربایجان و شرکت «تلکام ارمنیا» از اپراتورهای پیشروی ارمنستان، توافقنامههایی را برای تأمین اتصال اینترنت بینالمللی ارمنستان از طریق خاک آذربایجان امضا کردند.
بر اساس این توافق، آذرتلکام با استفاده از زیرساختهای خود، ترانزیت ترافیک اینترنت ارمنستان را فراهم خواهد کرد.
هدف از این همکاری، تنوعبخشی به مسیرهای ارتباطی در قفقاز جنوبی، افزایش پایداری شبکههای مخابراتی و تقویت همکاریهای منطقهای در حوزه ارتباطات عنوان شده است.