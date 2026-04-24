ارسال 6 تریلی کمک پزشکی دیگر از ترکیه به ایران

Orhan Sağlam, Nevzat Umut Uzel
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
وان/خبرگزاری آنادولو
شش دستگاه تریلی حامل دارو، سرم، تجهیزات مصرفی پزشکی، دستگاههای طبی، برانکارد و کپسولهای اکسیژن اهدا شده از استان وان و دیگر استانهای ترکیه به ایران اعزام شدند.
این کمکها در اداره کل بهداشت استان وان جمعآوری و توسط کارکنان اداره بهداشت در تریلیها بارگیری شدند. کاروان کمکرسانی پس از حرکت از وان، از طریق گذرگاه مرزی گوربولاک در شهرستان دوغوبایزید استان آغری، وارد خاک ایران خواهد شد.
محمد توسون، رئیس اداره کل بهداشت استان وان، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که برای انتقال تجهیزات پزشکی جمعآوریشده از استانهای مختلف به ایران برنامهریزی و هماهنگی انجام شده است.
وی با اشاره به بارگیری این تجهیزات توسط کارکنان اداره بهداشت این استان، گفت: «6 تریلی حامل تجهیزات پزشکی را از اینجا به گذرگاه مرزی گوربولاک در استان آغری اعزام میکنیم تا به دست برادران ایرانیمان در آن سوی مرز برسد. بر اساس دستور وزیر بهداشت کشورمان، این تریلیها در استان ما آماده و بارگیری شد».
توسون همچنین با ابراز امیدواری به برقراری صلح در منطقه، افزود: «انتقال کمکهای بشردوستانه به آن سوی مرز ادامه خواهد داشت. در میان این محمولهها دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی وجود دارد. پیش از این نیز سه تریلی ارسال کرده بودیم و با اعزام امروز، مجموع کمکهای ارسالی به 13 تریلی رسیده است که برای خدمترسانی به همکاران و شهروندان ایرانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت».