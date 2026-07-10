Duygu Yener
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
کمال ممیشاوغلو، وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به زلزلهدگان در ونزوئلا ارسال کردهاند.
ممیشاوغلو طی پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: به دنبال اعزام تیمهای امداد و نجات که برای التیام زخمهای ناشی از زلزله در ونزوئلا در محل حضور دارند، اکنون یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی به منطقه ارسال کردهایم.
او افزود: با این اقدام که برگرفته از حس رافت و مهربانی در فراتر از مرزهایمان است، به حمایت از هر انسانی که نیازمند کمک است، ادامه خواهیم داد.