ترکیه یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به زلزله‌دگان در ونزوئلا ارسال کرده‌ است.

ارسال دارو و تجهیزات پزشکی از ترکیه به زلزله‌زدگان در ونزوئلا ترکیه یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به زلزله‌دگان در ونزوئلا ارسال کرده‌ است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به زلزله‌دگان در ونزوئلا ارسال کرده‌اند.

ممیش‌اوغلو طی پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: به دنبال اعزام تیم‌های امداد و نجات که برای التیام زخم‌های ناشی از زلزله در ونزوئلا در محل حضور دارند، اکنون یک کامیون حامل دارو و تجهیزات پزشکی به منطقه ارسال کرده‌ایم.

او افزود: با این اقدام که برگرفته از حس رافت و مهربانی در فراتر از مرزهای‌مان است، به حمایت از هر انسانی که نیازمند کمک است، ادامه خواهیم داد.