اردوغان وارد شهر ترکستان قزاقستان شد

Zafer Fatih Beyaz
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
ترکستان/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به منظور شرکت در اجلاس غیررسمی سران سازمان دولتهای ترک وارد شهر تاریخی ترکستان در قزاقستان شد.
اردوغان و هیئت همراه وی پس از اتمام دیدارهای رسمی خود در آستانه که بنا به دعوت قاسم جومرت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان انجام شده بود، عازم این شهر تاریخی شدند.
در این اجلاس غیررسمی که به میزبانی قزاقستان برگزار میشود، علاوه بر اردوغان و توکایف، الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان، شوکت میرضیایف رئیسجمهور ازبکستان، سدیر جباروف رئیسجمهور قرقیزستان و توفان ارهرومان رئیسجمهور جمهوری ترک قبرس شمالی نیز حضور خواهند داشت.
رهبران حاضر در این نشست قرار است درباره روند همگرایی جهان ترک، امنیت انرژی، توسعه دالانهای ترانزیتی و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کنند.