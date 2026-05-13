اردوغان وارد آستانه شد

Özcan Yıldırım
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آستانه/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بهمنظور شرکت در نشست شورای همکاری راهبردی عالیرتبه ترکیه و قزاقستان و همچنین اجلاس غیررسمی سران سازمان دولتهای ترک، وارد آستانه، پایتخت قزاقستان شد.
هواپیمای حامل اردوغان در فرودگاه بینالمللی نورسلطان نظربایف به زمین نشست.
وی به همراه همسرش، امینه اردوغان، از سوی قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، مصطفی کاپوجو سفیر ترکیه در آستانه و شماری از مقامهای دو کشور مورد استقبال قرار گرفت.
اردوغان و توکایف در میان استقبال کودکانی که پرچمهای ترکیه و قزاقستان را در دست داشتند، وارد سالن تشریفات فرودگاه شدند.
همزمان با فرود هواپیمای رئیسجمهور ترکیه، جنگندههای قزاقستان آن را اسکورت کردند و دو بالگرد نیز با حمل پرچمهای دو کشور بر فراز فرودگاه به پرواز درآمدند.
هیئت همراه رئیسجمهور ترکیه نیز وارد قزاقستان شده است.