Mümin Altaş
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی به مناسبت یکصد و پنجاه و هشتمین سالگرد تأسیس سازمان هلال احمر کشور اظهار داشت: هلال احمر ترکیه به عنوان نماد خیرخواهی، شفقت، همدلی و همبستگی ملت، با خدمات فداکارانه و مؤثر خود در فراتر از مرزها، یکی از معتبرترین نهادهای جهان در این حوزه به شمار میرود.
اردوغان در پیام خود تاکید کرد: هلال احمر ترکیه علیرغم شرایط چالشبرانگیز، دست یاری به سوی مظلومان و آسیبدیدگان دراز میکند، در کنار همه نیازمندان میایستد، زخمهای ناشی از جنگها و بلایای طبیعی را التیام میبخشد و مایه امید بشریت است.
وی در ادامه افزود: باور دارم که هلال احمر ترکیه همچنان به بهترین شکل ممکن نماینده کشورمان در عرصههای بینالمللی خواهد بود. بار دیگر تأکید میکنم که قدرت این نهاد در خدمت به صلح، آرامش، برادری و دوستی، از کمکها و حمایتهای ملت بزرگمان سرچشمه میگیرد.
رئیسجمهور ترکیه در پایان تصریح کرد: به مناسبت سالگرد تأسیس این سازمان، با صمیمانهترین احساسات به همه اعضا و داوطلبان آن درود میفرستم و از ملت عزیزمان میخواهم که همچنان به حمایتهای خود از این سازمان برجسته و پیشرو ادامه دهند.