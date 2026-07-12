رئیس‌جمهور ترکیه در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر با انتشار پیامی ضمن ابراز تأسف، از نقش وی در توسعه روابط ترکیه و قطر و تلاش‌هایش برای ثبات منطقه و رفاه مردم قطر گفت.

اردوغان طی پیامی درگذشت امیر سابق قطر را تسلیت گفت رئیس‌جمهور ترکیه در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر با انتشار پیامی ضمن ابراز تأسف، از نقش وی در توسعه روابط ترکیه و قطر و تلاش‌هایش برای ثبات منطقه و رفاه مردم قطر گفت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پی درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر پیام تسلیت در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.

اردوغان نوشت: با نهایت تأسف و اندوه از درگذشت دوست بسیار ارزشمندم، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی مطلع شدم. در دوران نخست‌وزیری‌ام، در عرصه بین‌المللی با ایشان همکاری و تعامل داشتم. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نقش بزرگی در رسیدن روابط سیاسی، تجاری، نظامی، انسانی و فرهنگی میان ترکیه و دولت قطر به سطح کنونی داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه ادامه داد: شاهد تلاش‌های صادقانه ایشان برای آرامش جهان اسلام، ثبات منطقه و رفاه مردم قطر بودم و از خداوند متعال برای ایشان طلب رحمت و مغفرت دارم.

اردوغان افزود: مراتب تسلیت خود، خانواده‌ام و ملت ترکیه را به‌ویژه به برادر عزیزم، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، خانواده مرحوم پدرشان، مردم دوست و برادر قطر و تمامی جهان اسلام ابراز می‌کنم.