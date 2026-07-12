اردوغان طی پیامی درگذشت امیر سابق قطر را تسلیت گفت

12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در پی درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر پیام تسلیت در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.
اردوغان نوشت: با نهایت تأسف و اندوه از درگذشت دوست بسیار ارزشمندم، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی مطلع شدم. در دوران نخستوزیریام، در عرصه بینالمللی با ایشان همکاری و تعامل داشتم. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نقش بزرگی در رسیدن روابط سیاسی، تجاری، نظامی، انسانی و فرهنگی میان ترکیه و دولت قطر به سطح کنونی داشت.
رئیسجمهور ترکیه ادامه داد: شاهد تلاشهای صادقانه ایشان برای آرامش جهان اسلام، ثبات منطقه و رفاه مردم قطر بودم و از خداوند متعال برای ایشان طلب رحمت و مغفرت دارم.
اردوغان افزود: مراتب تسلیت خود، خانوادهام و ملت ترکیه را بهویژه به برادر عزیزم، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، خانواده مرحوم پدرشان، مردم دوست و برادر قطر و تمامی جهان اسلام ابراز میکنم.