اردوغان در نشست سران کشورهای تُرک: روابط با جمهوری ترک قبرس شمالی تقویت شود

Zafer Fatih Beyaz
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
ترکستان/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در اجلاس غیررسمی سازمان کشورهای تُرک که با محور «هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال» در شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد، خواستار تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان ترک با جمهوری ترک قبرس شمالی شد.
رئیس جمهور ترکیه با ابراز خرسندی از حضور طوفان ارهورمان، رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی در این اجلاس، گفت که قبرس شمالی "بخش جداییناپذیر جهان ترک" است.
اردوغان در سخنان خود بر ضرورت همکاری گسترده کشورهای ترک در حوزه فناوری و تحول دیجیتال تاکید کرد و گفت: زمان آن رسیده است که شعار تاریخی «وحدت در زبان، اندیشه و عمل» با مفهوم «وحدت در چشمانداز دیجیتال» تکمیل شود. او افزود که جهان ترک باید با سرمایهگذاری بر زیرساختهای دیجیتال، پروژههای مشترک فناوری و هوش مصنوعی، نقش پررنگتری در آینده جهانی ایفا کند.
رئیسجمهور ترکیه همچنین هشدار داد که عقبماندن در روند تحول دیجیتال میتواند استقلال کشورها را تهدید کند. وی با اشاره به اهمیت امنیت سایبری، تصریح کرد: ترکیه در دوره ریاست بعدی خود بر سازمان کشورهای ترک، به دنبال تقویت هماهنگی و همکاری اعضا در حوزه امنیت سایبری خواهد بود. اردوغان همچنین بر ضرورت کاهش شکاف دیجیتال میان کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته تأکید کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحرانهای منطقهای از جمله فلسطین، لبنان، ایران و اوکراین، بر لزوم افزایش همکاریهای دفاعی و صنعتی میان کشورهای ترک تأکید کرد. اردوغان همچنین از کشورهای عضو خواست از نامزدی «مهدی اکر» برای ریاست سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) حمایت کنند و اعلام کرد که نشست بعدی سازمان کشورهای ترک تا پایان سال جاری در آنکارا برگزار خواهد شد.