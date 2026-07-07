رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با همتای آمریکایی خود در آنکارا تاکید کرد در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم و می‌خواهیم با انجام هر آنچه در توان داریم، گامی در جهت تحقق صلح جهانی برداریم.

اردوغان در دیدار با ترامپ: در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با همتای آمریکایی خود در آنکارا تاکید کرد در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم و می‌خواهیم با انجام هر آنچه در توان داریم، گامی در جهت تحقق صلح جهانی برداریم.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست خبری پس از دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود که در چارچوب سفری رسمی و شرکت در اجلاس سران ناتو در آنکارا حضور دارد، در کاخ ریاست‌جمهوری بش‌تپه، تاکید کرد: در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم. می‌خواهیم با انجام هر آنچه در توان داریم، گامی در جهت تحقق صلح جهانی برداریم.

رئیس جمهور ترکیه درباره اجلاس سران ناتو در آنکارا تصریح کرد: این اجلاس برای برقراری صلح در منطقه و رایزنی با دوست عزیزم (ترامپ) درباره وضعیت غزه اهمیت زیادی دارد.

وی در باره دیدار خود با ترامپ، گفت: دیدار با دوست ارزشمندم ترامپ در آنکارا نیروی ما را مضاعف کرده است. مایل هستم که بر اهمیت این دیدار تاکید ویژه‌ای کنم.

او افزود: این واقعیت که اجلاس رهبران ناتو امروز در آنکارا برگزار می‌شود و همه رهبران اکنون در کشور ما جمع شده‌اند و فردا با دوست گرامی من آقای ترامپ خواهند بود، به ما قدرت مضاعفی خواهد داد.

اردوغان گفت: موضوع جنگنده‌های F-35 برای ما موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز درباره آن با آمریکا مذاکره کردیم. ما همچنین تضمین دریافت پنج فروند از این جنگنده‌ها را گرفته‌ایم. آقای ترامپ نیز در این مورد به ما قول داده است.

وی ادامه داد: قولی که درباره دریافت جنگنده‌های F-35 داده‌اند، یک امتحان برای آینده است. جناب ترامپ همیشه به قول‌های خود عمل کرده است.

- روند مذاکرات ایران و آمریکا

رئیس جمهور اردوغان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "شما برای پایان دادن به جنگ ایران تلاش کرده‌اید. روند مذاکرات ادامه دارد، اما هیچ توافق نهایی حاصل نشده است. ترکیه برای اطمینان از نتیجه مثبت در روند مذاکرات چه گام‌هایی برخواهد داشت؟"، اینگونه پاسخ داد: در این روند، ما تلاش می‌کنیم تا روابط ایران - آمریکا را به سطح بهتری برسانیم. هم شخصاً و هم با همکارانم تلاش می‌کنیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا با انجام هر کاری که می‌توانیم گامی به سوی صلح جهانی برداریم.

- نقض آتش‌بس در غزه

از رئیس جمهور اردوغان پرسیده شد: "نزدیک به 80 هزار نفر در غزه جان خود را از دست داده‌اند. ویرانی عظیمی وجود دارد. آتش‌بس برقرار شده است، اما نقض آتش‌بس در برخی مناطق ادامه دارد. آیا گام‌های مشترکی را که می‌توان برای جلوگیری از این نقض‌ها، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و بازسازی غزه برداشت، را مورد ارزیابی قرار خواهید داد؟" او در پاسخ به این سوال گفت: در مورد غزه، البته پس از بحث در مورد این مسائل با دوست ارجمندم، ما اهمیت زیادی برای این اجلاس رهبران قائلیم، به ویژه برای تضمین صلح در این منطقه. ما همچنین حصول یک تصمیم از این اجلاس رهبران را به عنوان یک تحول مثبت در نظر می‌گیریم. من معتقدم که این امر امکان‌پذیر است.

- جنگ روسیه و اوکراین

وقتی انتقادات اردوغان از نظام جهانی به او یادآوری شد و از او پرسیده شد که آیا گام مشترکی با ایالات متحده امکان‌پذیر است، او پاسخ داد: اردوغان همچنین اظهار داشت: ما به‌عنوان دو کشور مهم در ناتو، با حفظ همبستگی، پیام قدرتمندی از اجلاس سران این پیمان صادر خواهیم کرد و باور داریم که در این مسیر موفق خواهیم شد.

وقتی از اردوغان در مورد میانجیگری و مرحله فعلی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین سوال شد، او اظهار داشت: طی اجلاس درباره تحولات مربوط به روسیه و اوکراین نیز با دوست عزیزم رایزنی خواهیم کرد و اقدامات مناسب را با توجه به مذاکرات انجام خواهیم داد.

- جنگنده «کاآن»

اردوغان همچنین تاکید کرد: طی اجلاس درباره موتورهای جنگنده «کاآن» نیز با دوست عزیزم گفت‌وگو خواهیم کرد. امیدوارم که مژده خود در این باره را در اینجا تکرار کند.