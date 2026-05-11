رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با ملکه ماتیلد بلژیک، تاکید کرد تحولات اخیر منطقه بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی روابط آنکارا و اتحادیه اروپا را نشان داده و به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی باید در صدر موضوعات مورد توجه قرار گیرد.

اردوغان: به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی باید در اولویت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا باشد رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با ملکه ماتیلد بلژیک، تاکید کرد تحولات اخیر منطقه بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی روابط آنکارا و اتحادیه اروپا را نشان داده و به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی باید در صدر موضوعات مورد توجه قرار گیرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در دیدار با ملکه ماتیلد بلژیک، در کاخ وحدالدین استانبول، روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات جهانی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این بیانیه، اردوغان با اشاره به ظرفیت همکاری دو کشور در حوزه‌هایی مانند تجارت، صنایع دفاعی، انرژی و کشاورزی، گفت ترکیه و بلژیک به توسعه روابط دوجانبه ادامه خواهند داد.

وی همچنین اظهار داشت تحولات اخیر منطقه، اهمیت ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را بار دیگر آشکار کرده و تا زمان عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی متناسب با شرایط جدید باید در اولویت قرار گیرد.

اردوغان مشارکت ترکیه در ابتکارهای دفاعی اتحادیه اروپا را نیز در راستای منافع مشترک دو طرف دانست.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به ابتکارهای دیپلماتیک آنکارا در عرصه بین‌المللی اعلام کرد ترکیه روزهای 7 و 8 ژوئیه میزبان نشست سران ناتو در آنکارا و در ماه نوامبر نیز میزبان اجلاس COP31 خواهد بود.

وی افزود همکاری در زمینه گذار به انرژی سبز از حوزه‌های مهم همکاری میان ترکیه و بلژیک است و ترکیه از نظر ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر در میان کشورهای پیشرو اروپا قرار دارد.

