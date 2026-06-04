04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با عبدالرحمن چیانی، رئیسجمهور نیجر پس از دیدارهای دوجانبه و بین هیئتی در مجتمع ریاست جمهوری بشتپه در آنکارا، تاکید کرد: به توسعه روابط خود با کشورهای آفریقایی بر اساس مشارکت یکسان، احترام متقابل و اصول برد-برد ادامه میدهیم.
اردوغان گفت که در دیدار با چیانی و هیئت همراه وی، روابط دوجانبه به ویژه در زمینههای صنایع دفاعی، امنیتی، انرژی، معدن، تجارت، سرمایهگذاری، آموزش، بهداشت و کشاورزی را به طور کامل ارزیابی کردند.
او اظهار داشت: ما فرصت های سرمایه گذاری در نیجر را مورد بحث قرار دادیم و بر روی ایجاد یک مشارکت اقتصادی و تجاری به توافق رسیدیم.
اردوغان همچنین تاکید کرد: در مبارزه با گروههای تروریستی که در قاره (آفریقا) به ویژه در منطقه ساحل بیثباتی ایجاد می کنند، در کنار کشورهای دوست و برادر خود هستیم.