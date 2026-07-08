رئیس‌جمهور ترکیه ضمن اعلام اینکه برای مین‌روبی تنگه هرمز آماده‌ایم کمک‌های لازم را ارائه دهیم، گفت از رویکرد قوی دوستم جناب ترامپ برای حل بحران ایران به‌رغم تلاش‌هایی برای خرابکاری، تشکر می‌کنم.

اردوغان: برای مین‌روبی تنگه هرمز آماده‌ایم کمک‌های لازم را ارائه دهیم رئیس‌جمهور ترکیه ضمن اعلام اینکه برای مین‌روبی تنگه هرمز آماده‌ایم کمک‌های لازم را ارائه دهیم، گفت از رویکرد قوی دوستم جناب ترامپ برای حل بحران ایران به‌رغم تلاش‌هایی برای خرابکاری، تشکر می‌کنم.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در افتتاحیه اجلاس سران ناتو در آنکارا با تاکید بر اینکه برای بهره‌مندی ناتو از توانایی ارتش ترکیه به عنوان بزرگترین نیروی زمینی اروپا تلاش می‌کنیم، گفت: برای مین‌روبی تنگه هرمز آماده‌ایم همکاری و کمک‌های لازم را ارائه کنیم.

اردوغان درباره تحولات اخیر در منطقه گفت: از رویکرد قوی دوستم جناب ترامپ برای حل و فصل بحران ایران، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای خرابکاری، تشکر می‌کنم.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره تلاش‌های آنکارا در زمینه صنایع دفاعی نیز تاکید کرد: بی‌تردید، مهم‌ترین موفقیت کشورمان، جهش در صنایع دفاعی است. از نظر ظرفیت تولید و صادرات، در میان 10 کشور برتر جهان قرار گرفته‌ایم.

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه برای افزایش سهم هزینه‌های دفاعی خود به 3.5 درصد پیش از سال 2030، تدابیر لازم را اتخاذ کرده است، گفت: به‌عنوان متحدی که پهپادها و پهپادهای مسلح را با موفقیت به کار گرفته‌ایم امیدواریم مرکز عالی مقابله با سامانه‌های بدون سرنشین خود را نزد ناتو به تأیید و اعتبار برسانیم.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره دستیابی به هدف ناتو 3.0 تصریح کرد: باید محدودیت‌های مربوط به همکاری‌های دفاعی میان متحدان به ویژه در بخش صنایع دفاعی رفع شوند.

اردوغان ادامه داد: در حالی که ایجاد یک الگوی همکاری مبتنی بر عقل و منطق امکان‌پذیر است، کنار گذاشتن متحدان غیرعضو به شکافی تصنعی در اروپا منجر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات اسرائیل در غزه و لبنان تاکید کرد: مسئولیت ایجاد صلح و ثبات در غزه و لبنان بر دوش تمامی ما قرار دارد.

اردوغان ادامه داد: یک بار دیگر تاکید می‌کنم راهکار دو کشوری، کلید ایجاد صلح پایدار در خاورمیانه است.

وی درباره جنگ میان روسیه و اکراین نیز گفت: در حالی که از اوکراین حمایت می‌کنیم، از کانال‌های ارتباطی خود نیز برای ترغیب روسیه به صلح بهره می‌بریم.

اردوغان اظهار داشت: در جنگ اوکراین، با چشم‌انداز صلح جناب آقای ترامپ هم‌نظر هستم و حمایت خود را از ابتکار فهرست نیازهای اولویت‌دار اوکراین اعلام می‌کنم.

رئیس جمهور ترکیه در پایان سخنان خود تاکید کرد: یکبار دیگر یادآور می‌شوم که باید رویکردی مشترک در مبارزه با تمامی اشکال تروریسم اتخاذ کنیم.

