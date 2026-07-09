رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر آلبانی که برای شرکت در سی‌وششمین اجلاس سران ناتو به آنکارا سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوغان با نخست‌وزیر آلبانی در آنکارا دیدار کرد رئیس‌جمهور ترکیه با نخست‌وزیر آلبانی که برای شرکت در سی‌وششمین اجلاس سران ناتو به آنکارا سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی که برای شرکت در سی‌وششمین اجلاس سران دولت‌ها و حکومت‌های عضو ناتو به میزبانی ترکیه به آنکارا سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این دیدار، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، عمر چلیک معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و سخنگوی این حزب، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.

