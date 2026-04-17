استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در مراسم افتتاح «مجمع دیپلماسی آنتالیا» با اشاره به برقراری آتش‌بس موقت میان ایران و آمریکا، گفت که باید از فرصت آتش‌بس برای برقراری صلح پایدار استفاده شود.

رئیس جمهور ترکیه در اینباره تصریح کرد: بر این باوریم که فرصت ایجاد شده در پی آتش‌بس باید به‌طور مؤثر برای برقراری صلح پایدار مورد استفاده قرار گیرد. مهم است که طرفین با رویکردی مصالحه‌آمیز حرکت کنند. ما باید در برابر تلاش‌های اسرائیل برای خرابکاری در روند مذاکرات آماده و هوشیار باشیم.

اردوغان همچنین با تاکید بر اهمیت آزادی کشتی‌رانی در آبراههای بین المللی، عنوان داشت: یک طرف تنگه هرمز ایران است و طرف دیگر آن عمان. حق کشورهای خلیج برای دسترسی به آب‌های آزاد نباید محدود شود.

رئیس‌جمهور ترکیه تصریح کرد که حفظ آزادی دریانوردی بر اساس قواعد بین‌المللی و باز ماندن مسیرهای تجاری در تنگه هرمز یک اولویت اساسی است.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ناتوانی سازمان های بین المللی در جلوگیری از جنگ‌ها، گفت: سازوکارهایی که مسئول حفاظت از حقوق بشر و امنیت جهانی هستند، در برابر شدیدترین حملات بی‌اثر مانده و حتی در بسیاری موارد بی‌تفاوت عمل می‌کنند. امروز جهان علاوه بر بحران قدرت، با بحران جهت‌گیری نیز روبه‌رو است. هم اکنون در آستانه مرحله‌ای حساس و خطرناک قرار داریم.

او ادامه داد: بحرانی که در نظام جهانی جریان دارد، پیش از هر چیز یک بحران اخلاقی و وجودی است. برای درک ابعاد این بحران، نگاه به غزه پس از 7 اکتبر کافی است. در نظر گرفتن آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، صرفاً به عنوان یک فاجعه انسانی، کافی نیست. نسل‌کشی در غزه به وضوح نشان داده است که سیستم فعلی چه چیزهایی را مجاز می‌داند. چگونه می‌توان از ما انتظار داشت به نظامی اعتماد کنیم که دیروز در سوریه و غزه و امروز در کرانه باختری و لبنان نتوانسته از ابتدایی‌ترین آزمون انسانی سربلند بیرون بیاید؟ هر اندازه هم که اختلافات عمیق باشند، نباید اجازه بدهیم که سلاح‌ها و نبردهای خونین جایگزین مذاکره و گفت‌وگو شوند. تقویت ثبات، آرامش و روند عادی‌سازی در همسایه‌مان سوریه، برای آینده منطقه ما از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین بر آمادگی آنکارا برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های انرژی و اتصال زیرساختی از طریق پروژه‌های استراتژیک تأکید کرد.

اردوغان افزود: ما در حالی که هدف خود برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا را حفظ می‌کنیم، انتظار داریم که این اتحادثه به چشم‌انداز بنیان‌گذاران خود وفادار بماند. می‌خواهیم اژه و مدیترانه شرقی را حوزه‌ ثبات و رفاه ببینیم. نگرش‌ یکجانبه‌گرایانه و زیاده خواهانه را که سعی در کنار گذاشتن ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی دارند، نمی‌پذیریم.

وی اظهار داشت: ترکیه در حالی که از یک سو سیاست خارجی صلح‌آمیز خود را در مناطق و قاره‌های مختلف دنبال می‌کند، از سوی دیگر پیوندهای اتحادهای موجود خود را نیز تقویت می‌کند.



رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت: آنکارا آماده است در صورت تمایل طرفین (روسیه و اوکراین)، از گام‌های تسهیل‌کننده برای ادامه مذاکرات مستقیم، از جمله نشست رهبران، حمایت کند.

