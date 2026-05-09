Kaan Bozdoğan
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در پیام خود به مناسبت «9 مه، روز اروپا» تاکید کرد که جنگها، بحرانهای سیاسی و مشکلات اقتصادی در سطح جهانی، اتحادیه اروپا را ناگزیر به اتخاذ سیاستهای فراگیرتر و وحدتبخشتر کرده و ترکیه همچنان یکی از عناصر اصلی و غیرقابل جایگزین این روند به شمار میرود.
اردوغان در این پیام که در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، با اشاره به «اعلامیه شومان» که پایههای همگرایی اروپا را بنا گذاشت، روز اروپا را نمادی از تلاش برای ساخت آیندهای مشترک بر پایه صلح، همکاری و احترام متقابل توصیف کرد.
وی با تاکید براینکه اتحادیه اروپا که 76 سال پیش بنیان گذاشته شده، امروز همزمان با بحرانهای چندلایه جهانی روبهروست، افزود: جنگها، بحرانهای سیاسی و مشکلات اقتصادی که آثار آنها در سطح جهانی احساس میشود، اتحادیه اروپا را به اتخاذ سیاستهای فراگیرتر و یکپارچهتر ناگزیر ساخته است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین گفت: یک ساختار اروپایی که ترکیه در آن جایگاه شایستهای نداشته باشد، به شکلی آشکار ناقص بوده و در زمینه مدیریت بحرانها با ضعف مواجه خواهد بود.
اردوغان با تکرار موضع پیشین خود اظهار داشت: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه، بیش از نیاز ترکیه به اتحادیه اروپاست و این نیاز در آینده بیشتر نیز خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد که آنکارا همچنان اراده سیاسی لازم برای پیشبرد روابط با اتحادیه اروپا بر پایه عضویت کامل و اصل «برد ـ برد» را دارد و انتظار دارد اتحادیه اروپا نیز رویکردی مشابه و صادقانه از خود نشان دهد.