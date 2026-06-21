دولت اردن اعلام کرد احکام اعدام 6 نفر که در پرونده‌های تروریسم و قاچاق مواد مخدر به‌طور قطعی محکوم شده بودند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.

اردن 6 محکوم به تروریسم و قاچاق مواد مخدر را اعدام کرد دولت اردن اعلام کرد احکام اعدام 6 نفر که در پرونده‌های تروریسم و قاچاق مواد مخدر به‌طور قطعی محکوم شده بودند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مقامات اردن اعلام کردند که حکم اعدام 6 نفر که به اتهام‌های «تروریسم» و «قاچاق مواد مخدر» محکوم شده بودند، صبح امروز اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری اردن (PETRA)، محمد المومنی، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت اردن، اعلام کرد احکام اعدام این 6 محکوم که پیش‌تر به‌طور قطعی تأیید شده بود، صبح امروز به اجرا درآمد.

المومنی گفت: این افراد در پرونده‌های مرتبط با تروریسم و جرایم سنگین که در صلاحیت دادگاه امنیت کشور قرار دارد، محاکمه شده بودند و پس از نهایی شدن احکام، تمامی مراحل قانونی و قانون اساسی مربوط به اجرای مجازات طی شده است.

وی افزود: احکام اعدام مطابق مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری و تحت نظارت دادستان کل دادگاه امنیت کشور اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، محمود نایف موسی و انس انور عادل صالح از جمله اعدام‌شدگان بودند که به عضویت در گروه موسوم به «هسته السلط» که در سال 2018 تشکیل شده بود، محکوم شده بودند.

در حملات منتسب به این گروه، 6 نفر از نیروهای امنیتی اردن جان باخته‌اند.

همچنین ابراهیم منصور محمد به دلیل مشارکت در عملیات تروریستی منجر به کشته شدن سرتیپ عبدالرازق الدلابیح در سال 2022 به اعدام محکوم شده بود.

در بخش دیگری از این پرونده‌ها، حمزه محمود منصور که به قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، به دلیل تیراندازی به نیروهای امنیتی در جریان عملیات مبارزه با مواد مخدر در سال 2014 و کشته شدن حسام طالب العبادی اعدام شد.

خالد عساف فایز، دیگر محکوم پرونده‌های مواد مخدر، نیز به دلیل مقاومت در برابر نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال 2017 و نقش داشتن در کشته شدن محمد سلامه السقرات اعدام شد.

همچنین ایهاب ماهر کمال که به قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، به دلیل مشارکت در حادثه‌ای در سال 2018 که طی آن ستوان احمد خالد الرواحنه در جریان عملیات مبارزه با مواد مخدر جان باخت، اعدام شد.