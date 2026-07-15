15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
ارتش اردن اعلام کرد که سه موشک بالستیک شلیک شده از ایران توسط سامانههای پدافند هواییمان رهگیری و منهدم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی اردن، به نقل از یک مقام نظامی که نامش ذکر نشده، سامانههای پدافند هوایی بامداد امروز، موشکهای بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کردند.
این مقام اظهار داشت: سامانههای پدافند هوایی ما در ساعات اولیه صبح امروز سه موشک بالستیک را که از خاک ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و منهدم کردند.
این مقام خاطرنشان کرد که این پرتاب هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است.