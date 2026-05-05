مدیرکل آسیای مرکزی و غربی بانک توسعه آسیا از افزایش حجم همکاری‌های مالی با ترکیه به مرز 3 میلیارد دلار در سال از ابتدای سال 2026 خبر داد.

ارتقای روابط ترکیه و بانک توسعه آسیا به سطح جدید مدیرکل آسیای مرکزی و غربی بانک توسعه آسیا از افزایش حجم همکاری‌های مالی با ترکیه به مرز 3 میلیارد دلار در سال از ابتدای سال 2026 خبر داد.

سمرقند/ خبرگزاری آنادولو



لیا گوتیرز، مدیرکل بخش آسیای مرکزی و غربی بانک توسعه آسیا (ADB)، در حاشیه نشست سالانه این بانک در سمرقند از آغاز مرحله جدیدی در روابط دوجانبه با ترکیه در پی ارتقای جایگاه این کشور به عضو منطقه‌ای خبر داد.



وی با تاکید بر نقش محوری آنکارا در اقتصاد منطقه تصریح کرد که ترکیه به تنهایی سهمی 64 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) این حوزه را به خود اختصاص داده و رشد اقتصادی آن بر پایه تقاضای داخلی پویا و سرمایه‌گذاری‌های قوی استوار است.

گوتیرز با اشاره به اثربخشی سیاست‌های پولی سختگیرانه و یارانه‌های انرژی در روند کاهش نرخ تورم در ترکیه، به تشریح جزئیات فعالیت‌های این نهاد مالی پرداخت.



به گفته وی، بانک توسعه آسیا در سال گذشته میلادی تأمین مالی سه پروژه بزرگ در بخش دولتی و دو پروژه در بخش خصوصی ترکیه را بر عهده داشته است و با روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود ارزش سالانه پروژه‌ها و همکاری‌های مشترک از سال 2026 میلادی به حدود 3 میلیارد دلار افزایش یابد.

