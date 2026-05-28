ارتش کویت: پدافند هوایی کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است

28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت طی بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در تلاش برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
در این بیانیه آمده است: سامانههای دفاع هوایی کویت در حال رهگیری و جلوگیری از حملات پهپادی و موشکی هستند.
در بیانیه فوق تاکید شد که صداهای انفجاری که ممکن است شنیده شود، ناشی از عملکرد سامانههای پدافند هوایی برای مقابله با این حملات است و از شهروندان خواسته شده دستورالعملهای امنیتی را رعایت کنند.
ارتش کویت در این بیانیه، جزئیاتی درباره منشا یا ماهیت حملات ارائه نکرد.