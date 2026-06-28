ارتش کویت: دو موشک بالستیک را در حریم هوایی کشور رهگیری و منهدم کردیم

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
کویت/ خبرگزاری آنادولو
بنا به اعلام نیروهای مسلح کویت، دو موشک بالستیک متخاصم که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، شناسایی و رهگیری شدهاند.
سرهنگ سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح بامداد امروز دو موشک بالستیک دشمن را در داخل حریم هوایی کویت شناسایی کردند.
وی افزود که این موشکها رهگیری و اقدامات لازم برای مقابله با آنها انجام شد و این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشت.
العطوان با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح کویت مأموریتهای خود را در بالاترین سطح آمادگی ادامه میدهند، گفت اقدامات لازم برای حفظ امنیت کشور و تأمین امنیت شهروندان و ساکنان همچنان ادامه دارد.
آژیرهای خطر بار دیگر در بحرین به صدا درآمدند
وزارت کشور بحرین بار دیگر اعلام کرد که در پی احتمال وقوع حمله، آژیرهای هشدار در سراسر این کشور به صدا درآمده است.
در بیانیهای که وزارت کشور بحرین در حساب کاربری این نهاد در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، منتشر کرد، آمده است که آژیرهای هشدار در سراسر کشور فعال شدهاند.
در این بیانیه از شهروندان و ساکنان بحرین خواسته شده است آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین محل امن بروند و آخرین تحولات را تنها از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند.