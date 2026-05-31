ارتش نیجریه 5 فرد مسلح را در زامفارا و کاتسینا از پای درآورد

آبوجا/ خبرگزاری آنادولو

ارتش نیجریه اعلام کرد که در عملیات‌های امنیتی در ایالت‌های زامفارا و کاتسینا در شمال این کشور، 5 عضو گروه‌های مسلح کشته و 31 گروگان آزاد شدند.

دیوید آدووسی، سخنگوی عملیات «فانسان یاما»، گفت در مناطق مارادون و گیدان دان جاجا در ایالت زامفارا 2 فرد مسلح کشته شدند و 31 نفر از اسارت آنان نجات یافتند.

وی افزود: در منطقه روان گودیا در ایالت کاتسینا نیز 3 عضو گروه‌های مسلح کشته و چند دستگاه موتورسیکلت و مهمات ضبط شد.

گفتنی است، نیجریه سال‌هاست با حملات گروه‌های مسلح، داعش شاخه غرب آفریقا (ایسواپ) و بوکوحرام مواجه است.