Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد که در دور جدید حملات پهپادی و بیستودومین مرحله عملیات «صاعقه»، از بامداد امروز، ساختمانهای اسکان و رفاهی و انبار تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه «الازرق» اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
بر اساس این اطلاعیه، پهپادهای انهدامی «آرش» ارتش ایران همچنین انبارها، سولههای بزرگ تجهیزاتی و آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین ارتش آمریکا در پایگاه «شیخ عیسی» بحرین را هدف قرار دادند.
روابط عمومی ارتش ایران تأکید کرد نیروهای ارتش این کشور به مأموریتهای محوله ادامه خواهند داد.