ارتش ایران اعلام کرد که نیروهای این کشور در بیست‌ودومین مرحله عملیات «صاعقه»، بامداد امروز با پهپادهای انهدامی، اهدافی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و بحرین را هدف قرار داده اند.

ارتش ایران: پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند ارتش ایران اعلام کرد که نیروهای این کشور در بیست‌ودومین مرحله عملیات «صاعقه»، بامداد امروز با پهپادهای انهدامی، اهدافی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و بحرین را هدف قرار داده اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد که در دور جدید حملات پهپادی و بیست‌ودومین مرحله عملیات «صاعقه»، از بامداد امروز، ساختمان‌های اسکان و رفاهی و انبار تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه «الازرق» اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، پهپادهای انهدامی «آرش» ارتش ایران همچنین انبارها، سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین ارتش آمریکا در پایگاه «شیخ عیسی» بحرین را هدف قرار دادند.

روابط عمومی ارتش ایران تأکید کرد نیروهای ارتش این کشور به مأموریت‌های محوله ادامه خواهند داد.