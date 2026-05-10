Nazenin Alp
10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران اظهار داشت: «زیردریاییهای سبک ساخت داخل، متناسب با تهدیدها، ظرفیتها و نیازهای عملیاتی، در آبهای تنگه هرمز بهصورت آمادهباش و مستقر در اعماق دریا فعالیت میکنند».
به گزارش (مهر) وی اذعان داشت: «این زیردریاییها با قابلیت «کفنشینی» در بستر دریا و ماندگاری طولانیمدت در اعماق، امکان رصد، رهگیری و انهدام انواع شناورهای متخاصم را در مسیرهای راهبردی آبراهه تنگه هرمز فراهم میکنند».
فرمانده نیروی دریایی ارتش اسران تأکید کرد این شناورها که در میان نیروهای دریایی با عنوان «دلفینهای خلیج فارس» شناخته میشوند، بخشی از توانمندیهای دفاعی ایران در حوزه جنگ زیرسطحی هستند.