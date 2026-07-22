ارتش ایران از حمله پهپادی به پایگاه «الدوحه» آمریکا در کویت خبر داد

Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به مناطقی از ایران، نیروهای ارتش در مرحله 21 عملیات «صاعقه» ساعاتی پیش انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی آمریکا در پایگاه «الدوحه» در غرب کویت را با پهپادهای انهدامی هدف قرار دادند.
در این بیانیه آمده است: پایگاه «الدوحه» یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در غرب کویت و از مراکز اصلی پشتیبانی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا به شمار میرود و شمار زیادی از تجهیزات و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا در آن مستقر هستند.
روابط عمومی ارتش ایران همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح این کشور با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام جدید از سوی آمریکا آماده هستند.