ارتش ایران از حمله پهپادی به پایگاه «الدوحه» آمریکا در کویت خبر داد روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد در مرحله بیست‌ویکم عملیات «صاعقه»، انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی آمریکا در پایگاه «الدوحه» در غرب کویت با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفته‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا به مناطقی از ایران، نیروهای ارتش در مرحله 21 عملیات «صاعقه» ساعاتی پیش انبارهای مهمات و تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی آمریکا در پایگاه «الدوحه» در غرب کویت را با پهپادهای انهدامی هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: پایگاه «الدوحه» یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و از مراکز اصلی پشتیبانی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا به شمار می‌رود و شمار زیادی از تجهیزات و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا در آن مستقر هستند.

روابط عمومی ارتش ایران همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح این کشور با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام جدید از سوی آمریکا آماده هستند.