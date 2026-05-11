11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله پهپادی روز گذشته به شمال این کشور، یک نظامی اسرائیلی کشته شده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: حزبالله لبنان علیرغم آتشبس، حملهای پهپادی علیه شمال اسرائیل انجام داد که در نتیجه آن گروهبان ارشد الکساندر گلووانیوف (47 ساله) جان خود را از دست داده است.
بر اساس این بیانیه، چندین پهپاد حامل مواد منفجره که از سوی حزبالله و از نزدیکی مرز لبنان شلیک شده بودند، به اهدافی در شمال اسرائیل اصابت کردند.
اسرائیل از 2 مارس حملات گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده و بخشهایی از جنوب این کشور را هدف قرار داده است.
دولت لبنان پیشتر اعلام کرده بود شمار آوارگان ناشی از این حملات از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
ترامپ نیز 24 آوریل اعلام کرده بود آتشبس 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.
با این حال، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده از زمان آغاز حملات اسرائیل تاکنون، 2 هزار و 846 نفر در این کشور جان باختهاند.