ارتش اسرائیل شهر صور لبنان را بمباران کرد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس، حملات هوایی به شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگنده‌های اسرائیل بخش شرقی شهر صور را بمباران کردند.

در این گزارش آمده است که اسرائیل در ساعات شب نیز یک ساختمان مسکونی و یک کافه را در شهر صور هدف قرار داده و تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال مهار آتش‌سوزی و تلاش برای دسترسی به افراد گرفتار زیر آوار هستند.

رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی چندین ساختمان را در مرکز شهر صور بمباران کرده‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد: «ارتش حملاتی را علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در شهر صور آغاز کرده است».

آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اندکی پیش از حملات، مرکز شهر صور را تهدید به حمله کرده و از ساکنان خواسته بود خانه‌های خود را ترک کرده و به شمال رودخانه الزهرانی بروند.

حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان 14 کشته به جا گذاشت

طی حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان از شب گذشته تا کنون که علی‌رغم آتش‌بس ادامه دارد 14 نفر جان باختند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در حمله شبانه اسرائیل به یک ساختمان در شهر صیدا، 5 نفر از جمله 2 زن جان باخته و 21 نفر دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد: در حمله هوایی بامداد امروز به یک خودرو در منطقه عدلون در اطراف صیدا، 6 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند.

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) نیز گزارش داد در حمله پهپادی اسرائیل به یک موتورسیکلت در شهر صور، 2 نفر جان باختند.

ارتش لبنان: در حمله هوایی اسرائیل به نبطیه یک نظامی دیگر جان باخت

ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بسی که در 17 آوریل اجرایی و در 17 می به مدت 45 روز تمدید شد، همچنان حملات خود به لبنان را ادامه می‌دهد.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که در حمله هوایی اسرائیل به جاده زفتا–دیر الزهرانی در شهر نبطیه، یک سرباز لبنانی کشته شده است.

از سوی دیگر شمار قربانیان حمله اسرائیل به یک خانه در شهر صیدا که بامداد امروز انجام شد، به 3 نفر افزایش یافت.

همچنین در حملات پهپادی ارتش اسرائیل به یک خودرو و موتورسیکلت در شهرهای صیدا و صور در جنوب لبنان، 8 نفر از جمله کودکان جان باختند؛ به این ترتیب شمار کل کشته‌شدگان حملات امروز اسرائیل در جنوب لبنان به 12 نفر رسید.

ارتش لبنان روز گذشته نیز اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حمله اسرائیل به نبطیه کشته شده است.

