ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی صمود حمله‌ کرد

18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل حمله به ناوگان جهانی صمود که هدف آن شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه است، را در آبهای بینالمللی آغاز کرد.
تیم مدیریت بحران ناوگان اعلام کرد که دو کشتی جنگی در میان قایقهای این ناوگان در سواحل قبرس مشاهده شدهاند.
این مرکز ویدیوهایی را به اشتراک گذاشت که نشان میدهد قایقهای گشتی ارتش اسرائیل به برخی از قایقها نزدیک میشوند و آنها را مورد تعرض قرار میدهند.
برخی از فعالان سوار بر قایقها در حالی که سربازان اسرائیلی به آنها نزدیک میشدند، تلفنهای خود را به دریا میانداختند و دستهای خود را در پخش زنده بالا میبردند.
مقامات مدیریت بحران ناوگان جهانی صمود همچنین اعلام کردند که "تماس با یکی از قایقها که توسط ارتش اسرائیل مورد تعرض قرار گرفته بود، قطع شد".