ارتش اسرائیل به ساکنان چند منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه داد سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور برخی مناطق در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار خواهد داد و از ساکنان خواست حداقل یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو



آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس» اعلام کرد که ارتش اسرائیل مناطقی در جنوب لبنان شامل النبطيه التحتا، اللوزیه، سجد، عین‌قانا، حاروف، زبدین، کفر رمان، الدویر و عدشیت‌الشقیف را هدف قرار خواهد داد.

وی همچنین افزود که منطقه میدون در بقاع غربی در شرق لبنان نیز در فهرست اهداف ارتش اسرائیل قرار دارد.

ادرعی از ساکنان این مناطق خواست حداقل یک کیلومتر از محل سکونت خود دور شوند.

اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس، همچنان حملات هوایی گسترده‌ای را به‌ویژه علیه مناطق جنوبی لبنان انجام می‌دهد.

ارتش اسرائیل پیش‌تر نیز درباره حمله به مناطق مختلف لبنان هشدارهای مشابهی صادر کرده بود.