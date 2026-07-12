ارتش اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس با لبنان، شماری از خانه‌ها در مناطق تحت کنترل خود در جنوب این کشور را با مواد منفجره تخریب کرد و به حملات خود در منطقه ادامه داد.

ارتش اسرائیل به‌رغم آتش‌بس چندین خانه را در جنوب لبنان تخریب کرد ارتش اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس با لبنان، شماری از خانه‌ها در مناطق تحت کنترل خود در جنوب این کشور را با مواد منفجره تخریب کرد و به حملات خود در منطقه ادامه داد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل با وجود توافق امضا شده با لبنان، آتش‌بس و توافق میان آمریکا و ایران، چندین خانه را در مناطقی از جنوب لبنان که همچنان تحت اشغال خود دارد، با مواد منفجره تخریب کرد.

اسرائیل با وجود برقراری آتش‌بس در منطقه و توافقی که گفته شده لبنان نیز در آن مشارکت دارد، به حملات خود ادامه می‌دهد.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، ارتش اسرائیل بامداد امروز چندین خانه را در شهرک مجدل زون در شهرستان صور با استفاده از مواد منفجره تخریب کرد.

همچنین گزارش شده است که نظامیان اسرائیلی به سمت خانه‌ها در شهرک منصوری در منطقه صور با سلاح‌های تیربار تیراندازی کرده‌اند.

در این گزارش تصریح شده که ارتش اسرائیل تخریب خانه‌ها در مرکز شهرستان بنت جبیل را نیز ادامه داده است.