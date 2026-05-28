ارتش اسرائیل به‌رغم آتش‌بس بیروت را بمباران کرد ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس، منطقه الشویفات در جنوب بیروت، پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو



آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ارتش این کشور حمله‌ای را به منطقه‌ای در لبنان انجام داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، در این حمله ساختمانی در منطقه الشویفات هدف قرار گرفته است.

رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که در این حمله، علی الحسینی، مسئول یگان موشکی «لشکر امام حسین» وابسته به حزب‌الله، هدف قرار گرفته است.

همچنین ادعا شده که وی در این حمله کشته شده، اما حزب‌الله تاکنون درباره این حمله بیانیه‌ای منتشر نکرده است.

ارتش اسرائیل پیش‌تر نیز در 6 مه منطقه ضاحیه در بیروت، که به‌عنوان پایگاه اصلی حزب‌الله شناخته می‌شود، را هدف حمله هوایی قرار داد.